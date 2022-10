8 écoles bruxelloises se mobilisent pour réclamer davantage de rues scolaires

Selon les organisateurs, 400 parents et enfants se joignent à la mobilisation pour demander plus de rue scolaires en région bruxelloise.

La rue Goffart à Ixelles sera coupée à la circulation au niveau de l'Institut Saint Boniface Parnasse (Rue Goffart n°47) de 15h00 à 17h00. "À cette occasion, la rue sera décorée, des jeux pour les enfants y seront organisés et il y aura également de la musique et de quoi boire et manger." Il s'agit là d'une des actions préparées par GoodPlanet Belgium et Les chercheurs d'air. Accompagnés des parents, ils se mobilisent ce vendredi devant 8 écoles bruxelloises pour réclamer plus de rues scolaires.



Ces dernières "permettent non seulement d'améliorer la qualité de l'air autour des écoles, et donc de préserver la santé des enfants, mais aussi de faire de ces rues des espaces plus conviviaux, des lieux de rencontre entre parents et entre enfants", selon Sophie Jardin, Project manager chez GoodPlanet Belgium.

L'ASBL Les Chercheurs d'air constate pour sa part que seulement 39 des 558 écoles maternelles et primaires ordinaires et spécialisées recensées bénéficient de ce type d'aménagement. "

Les parents en ont marre de la pollution, du bruit et de l’insécurité routière devant l’école de leurs enfants. Les communes doivent agir rapidement en réduisant le trafic motorisé grâce à des rues scolaires. À Paris, ce sont déjà 200 écoles qui bénéficient d’une rue scolaire, dont 16 sont complètement fermées à la circulation et végétalisées. La situation bruxelloise devient embarrassante",

déplore Justine Di Prima des chercheurs d'air.