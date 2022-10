Good Move à Schaerbeek et Ixelles : ce qui change dès ce lundi au niveau de la circulation (INFOGRAPHIES)

Des modifications de circulation ont lieu ces vacances dans le quartier Flagey et le quartier Cage aux ours.

Ce lundi de début des vacances marque également le début de nouvelles phases dans les plans de circulation Good Move, à Ixelles et Schaerbeek.

Dans la commune de l'aulne, une "maille" est en train de se mettre en place dans le quartier "Flagey et étangs". Si les grands changements prévus place Flagey ne seront d'application qu'en mai 2023, des premières adaptations de la circulation auront lieu dès ce lundi.

La rue Maes passera en sens unique entre le rond-point de la rue Jean Van Volsem et la rue Maria Malibran. Mise à sens unique également rue de l'Ermitage à partir du croisement avec la rue de Hennin, où un filtre à véhicules sera installé. Un seul sens également pour un tronçon de la rue Gray, entre la rue des Deux Ponts et l'avenue de la Couronne. "Le tronçon est trop étroit et les remontées de file sont parfois très longues", nous expliquait dernièrement l'échevin ixellois Yves Rouyet (Ecolo).

Une zone de rencontre sera aussi aménagée le long de l'étang méridional, avenue du Général de Gaulle : deux filtres seront mis aux extrémités afin de constituer un double cul-de-sac. L'unique accès se fera dès lors via la rue du Buisson.

Un filtre place Stephenson

À Schaerbeek, phasage également du projet Good Move. Après des changements en bordure de parc Josaphat au printemps et dans le quartier Royale Sainte-Marie à la rentrée, plusieurs mesures entrent en vigueur dans le quartier de la Cage aux Ours.

La rue Stephenson sera mise à sens unique de part et d'autre de la place Stephenson, où un filtre sera installé. "Cette rue attire beaucoup de trafic de transit entre le Pont Van Praet et la Gare du Nord. Avec ce filtre, les automobilistes de passage resteront sur le canal", nous expliquait récemment l'échevine schaerbeekoise de la Mobilité, Adelheid Byttebier (Groen). Place du Pavillon, un filtre sera installé pour également couper le trafic de passage. Il ne sera dès lors plus possible de passer de la rue Gallait à la rue Françoise-Joseph Navez.

La rue Vanderlinden, entre la rue James Watt et la rue du Pavillon, sera mise en "accès interdit excepté circulation locale". À terme, des caméras ANPR devraient être installées pour faire respecter l'interdiction.

La mise à sens unique de l'avenue Maréchal Foch et de l'avenue Princesse Élisabeth, de part et d'autre de la place Verboekhoven n'aura quant à elle pas lieu avant le printemps 2023.

Notons que tous ces changements de circulation seront initiés dès ce lundi, mais peuvent prendre plusieurs jours de mise en place.