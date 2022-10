"On l'attendait depuis presque 10 ans" : la passerelle de la gare de Berchem enfin installée… mais encore un peu de patience avant de l'emprunter

Des années d'attentes… et encore un peu de patience. Ce samedi a été installée la majestueuse passerelle surplombant les rails de la gare de Berchem-Sainte-Agathe. Si elle est déjà dressée, la passerelle n'est cependant pas encore inaugurée et ne sera accessible qu'à la fin de l'année.

La passerelle a été installée ce samedi. ©D.R.

"On l'attendait depuis presque 10 ans, se réjouit le bourgmestre berchemois, Christian Lamouline (Les Engagés). Pendant tout ce temps, on a eu une passerelle inadaptée. Le passage des PMR n'était pas possible, les vélos non plus, les gens devaient effectuer un détour… Bref, c'était un vrai problème, pendant très longtemps, trop longtemps."

L'édifice est arrivé en trois parties et a été assemblé pendant toute la journée du samedi. Une spectaculaire grue a été mobilisée pour l'occasion, et la circulation ferroviaire a dû être interrompue partiellement.

Demande d'un tunnel rue Nestor Martin

Au total, Infrabel a investi environ 4 millions d'euros dans le projet, et a dû faire face à une véritable hausse des prix des matériaux. "La pente de l'escalier va être plus douce, il y aura des ascenseurs, de l'éclairage… et une belle esthétique", juge le mayeur. Faite en acier Corten, la passerelle, actuellement d'une couleur grisée, est appelée à brunir… et c'est normal. L'ancienne passerelle provisoire reste opérationnelle en attendant l'inauguration.

Outre cette passerelle, les autorités berchemoises appellent désormais Infrabel à aménager le passage à niveau situé à quelques mètres de la passerelle, rue Nestor Martin. "En juillet encore, un jeune a été fauché. Ce passage à niveau est dangereux, et on aimerait qu'Infrabel le supprime", souligne le mayeur humaniste, pour qui l'"unique solution serait un tunnel". Une réunion est prévue autour de la question. "Si on veut de la sécurité, il faut mettre les moyens. Et je n'ai pas envie d'attendre dix ans dans ce cas."