Ville de Bruxelles : Protection Unit continuera à assurer la sécurité des 70 "principaux sites" de la Ville, dont Brucity

Renouvellement de quatre ans pour Protection Unit à la Ville de Bruxelles. L’acteur de gardiennage liégeois va donc continuer à assurer la sécurité des 70 "principaux sites" de la Ville. Parmi eux : le nouveau centre administratif Brucity, d’autres sites administratifs, des écoles, des crèches, des musées et centres culturels, des maisons de quartier et des parkings.

"Il s’agit d’activités relatives au gardiennage statique de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que d’activités portant sur la surveillance et le contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public", indique dans un communiqué la société, qui assurait déjà ces fonctions depuis 2019.

Les missions consistent en des rondes préventives, des vérifications de badges, des surveillances caméras, des interventions en cas d’alarme, exploitation d’un dispatching, prise en charge d’événements et plans d’urgence (par exemple, le Centre de jour pour sans-abri PSA sur le site de Tour&Taxis et les Centres d’hébergement pour migrants Technomeiser et Bluestar.

En août dernier, Protection Unit a également gagné le contrat de la Commission européenne avec 1.100 CDI à la clé et l’engagement de 300 agents supplémentaires. La société est entre autres également présente à l’aéroport de Liège, à l’ULB, à l’UCL, à l’UNamur, Bruxelles Expo, au Conseil européen au Luxembourg, au RSC Anderlecht et aux Ardentes.