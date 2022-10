Accueil Régions Bruxelles Bruxelles Mobilité Good Move : " des partis politiques comme le PTB ou le MR attisent la colère et alimentent la solution de violence", dénonce Rajae Maouane Belga La coprésidente d'Ecolo condamne. ©D.R.

"Ces violences sont inacceptables (…) et là où c'est encore plus compliqué, et où je suis en colère, c'est quand cette violence est exacerbée et attisée par des partis politiques... C'est inacceptable pour nous, quand des partis politiques comme le PTB ou le MR attisent la colère et alimentent la solution de violence... Ils ont attisé la colère de la population,...