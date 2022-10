Rassemblements contre "Good Move" à Schaerbeek : 9 arrestations, grue incendiée, pompier et policiers blessés

Ces lundi 24 octobre et mardi 25 octobre, des rassemblements ont eu lieu à Schaerbeek dans le cadre de la mise en œuvre du plan de circulation "Good Move" dans le quartier Pavillon/Cage aux Ours. Si l’évènement s’est déroulé dans le calme lundi, le rassemblement de ce mardi a engendré des dégradations et a mené à l’arrestation administrative de 3 personnes et à l’arrestation judiciaire de 6 personnes, dont 4 ont été mises à la disposition du parquet.

Lundi, une centaine de personnes se sont rassemblées à Schaerbeek dans le cadre du nouveau plan de circulation qui a été mis en place dans le quartier Cage aux Ours. Le rassemblement, qui faisait suite à un appel sur les réseaux sociaux, s’est déroulé dans le calme. Après quelques discours sur place, une partie de la signalisation provisoire a été enlevée par les manifestants et rassemblée symboliquement dans une conicité. En tout cas, cette signalisation aurait été enlevée en cours de semaine. Des dégâts (tags) ont été apportés à la signalisation permanente sur la place Pavillon et 4 poteaux amovibles ont également été enlevés et détériorés. Dès le lendemain, la signalisation a été remise en place et les panneaux nettoyés par les services communaux.

Ce mardi à 18h30, 150 personnes se sont donné rendez-vous sur la place Stephenson et ont commencé à démonter la signalisation provisoire ainsi que les potelets délimitant la nouvelle “zone good move”, laissant ainsi libre passage aux véhicules. Une grue “Bobcat”, encore présente sur la place Pavillon dans le cadre des travaux de réaménagements “Good Move” a été incendiée et a nécessité une intervention rapide des services des pompiers. Malheureusement, un pompier a été blessé lors de cette intervention à la suite d’un jet de projectile par un des manifestants.

Plus de 200 manifestants se sont ensuite rendus à la place Colignon pour déposer les panneaux de signalisation sur les marches de l’Hôtel communal en signe de protestation, et une délégation composée de 10 personnes a été accueillie par une représentation de l’autorité communale, sous accompagnement d’un dispositif de la zone de police.

Vers 20:00 heures, un groupe de 15 à 20 manifestants s’est détaché de la manifestation présente place Colignon et s’est à nouveau rendu place Pavillon, rejoint par d’autres personnes dont les agissements ont nécessité l’engagement ponctuel de l’arroseuse. 3 policiers ont été légèrement blessés. La situation est revenue au calme vers 21h20.

Vers 22:30 heures, les manifestants encore présents place Collignon se sont disloqués dans le calme. Au total, 9 arrestations ont été réalisées, soit 3 arrestations administratives et 6 arrestations judiciaires, dont 4 personnes ont été mises à la disposition du parquet de Bruxelles, parmi lesquelles trois majeurs et un mineur.

Le mineur et deux des majeurs ont été libérés après auditions par le substitut du procureur du Roi de garde.

Le troisième majeur s’est vu remettre une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel le 2 décembre prochain, pour y répondre de faits de tentative d’incendie volontaire de propriétés mobilières.

La zone de police Bruxelles Nord remercie la Zone de Police Bruxelles Capitale Ixelles, de même que la police fédérale pour l’appui apporté pour gérer le rassemblement et souhaite un bon rétablissement aux personnes qui ont été blessées.