325 agents de la STIB devant le tribunal pour défendre leur droit de retrait

En mai 2020, certains agents de la STIB avaient refusé de reprendre le travail pour des raisons sanitaires et avaient été sanctionnés. Ils se défendaient ce lundi au tribunal du travail de Bruxelles

Ce lundi l’avocate de 325 agents de la STIB est venue défendre ses clients devant le tribunal du travail de Bruxelles selon nos confrères du Soir.

En mai 2020, 1 300 employés avaient refusé de reprendre le travail alors que les mesures sanitaires se levaient progressivement. Ils dénonçaient à l’époque des mesures de protections sanitaires insuffisantes. Par exemple, lors des changements de chauffeur, le véhicule et donc la cabine ne devaient plus systématiquement passer au dépôt pour être désinfectés. Les agents avaient alors exercé leur droit de retrait. Ils avaient été sanctionnés par la STIB d’un retrait sur salaire et d’absences injustifiées au travail.

Toujours selon nos confrères, 325 d’entre eux ont alors porté une demande commune au tribunal. Ils souhaitent y faire annuler les absences injustifiées et réclament la part de salaire non perçu. Dans cette affaire, les plaignants s’appuient notamment sur un rapport de l’inspection sociale de juin 2020 qui accuse la STIB de ne pas respecter la réglementation sur la protection au travail.

Ce lundi se tenaient les plaidoiries des avocats de la Stib et des salariés. Les juges ont trois mois pour conclure l’affaire.