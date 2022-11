Bientôt une nouvelle exposition à Autoworld : une quarantaine de "supercars" exposées du 9 décembre au 29 janvier

La sélection de voitures est issue de collections privées et de musées internationaux.

Une quarantaine de véhicules hors du commun seront présentées du 9 décembre au 29 janvier à Autoworld à Bruxelles, dans le cadre de l'exposition "Supercars 2", ont annoncé vendredi les organisateurs.

Une nouvelle sélection de supercars issues de collections privées et de musées internationaux seront rassemblées pour la fin d'année à Bruxelles, dans la foulée de l'exposition "Supercar Story" qui avait attiré 65.000 personnes l'an dernier.

Au programme, "un beau mélange de voitures historiques et modernes, ainsi que des voitures homologuées pour la route et leurs dérivés de course", promettent les organisateurs.

Parmi la quarantaine de véhicules présentés figureront "des supercars historiques, une sélection de berlines de sport des années '80, telles que la Lancia Thema Ferrari, l'Audi RS2, Mercedes AMG et autres BMW, ainsi que des prototypes tels que la e-SLS de Mercedes".

L'exposition sera ouverte tous les jours dès 10h00. L'entrée a été fixée à 15 euros pour les adultes et 8 euros pour les 6-12 ans.