Travaux chaussée de Haecht à Schaerbeek : le tram 92 dévié dès lundi jusqu'en février 2023 Les bus 65 et 66 sont également impactés par les travaux. Ro.Ma. Certaines lignes principales, comme la 92, sont équipées de gestion dynamique des feux permettant aux trams et bus d'obtenir la priorité sur les voitures. Mais l'implantation du système est ralentie à Bruxelles en raison de la pression automobile ... ©EdA - Julien RENSONNET

Les habitués de la ligne de tram 92 vont devoir s’y habituer. Dès ce lundi et ce jusqu’à février 2023, des perturbations toucheront le tronçon nord de la ligne reliant la gare de Schaerbeek à Fort-Jaco. À cause des travaux chaussée de Haecht entre la rue Seutin et la place Pogge, le tram 92...