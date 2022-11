Un banc de la Gare du Nord transporté depuis la Monnaie jusqu’à la gare en cortège : "les enlever est scandaleux"

Une trentaine de personnes se sont réunies ce lundi devant la Monnaie pour protester contre la disparition des bancs en bois de la Gare du Nord.

"Ces bancs, c’est est toute notre jeunesse. Les nouveaux sont affreux", déplore Yasmina, une des participantes. "Ils font partie du patrimoine. Les enlever est scandaleux. Tout ça pour éviter les SDF", juge Yvette, Schaerbeekoise.

En guise de symbole, un banc, racheté par le bar Flamingo et prêté pour l'occasion, a été transporté en direction de la gare du Nord. Un cortège festif et musical

Sur place, gare du Nord, un poème en hommage aux bancs a été lu dans le hall et la SNCB a reçu une délégation de militants, à huis clos. "La SNCB a l’air ouverte. Il est encore temps de faire marche arrière et de récupérer les bancs", espère Peter, un des organisateurs.

"On comprend l’émotion", nous indique la porte-parole de la société ferroviaire, qui pointe toutefois le nombre important de plaintes liées à des utilisations non conformes des bancs. "On a donc fait le choix de les remplacer." La société dit désormais "essayer de trouver une finalité sociale" pour les bancs restants. Quant aux accusations d’une politique anti-SDF, la SNCB réfute : "on réalise un véritable travail d’accompagnement avec nos équipes. Le plan hiver permet d’ailleurs aux personnes de dormir dans certaines gares."