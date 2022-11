Accident ce lundi sur l’E40 à Evere : trois Bruxellois de la même famille ont perdu la vie

Triste bilan de l’accident de ce lundi sur l’E40 à hauteur d’Evere. Trois membres d’une famille bruxelloise ont finalement perdu la vie, indiquent nos confrères de La Capitale.

L’accident s’est déroulé vers 15h30 : deux véhicules se sont percutés. Quatre victimes, dont deux enfants d’un an et six mois, issues de la même famille, ont été transportées à l’hôpital dans un état critique. Selon Sudpresse, seul l’enfant âgé d’un an a survécu.

Quatre blessés graves dans un accident sur l'E40 à Evere

L’autre véhicule était occupé par un conducteur seul, qui n’est que légèrement blessé.