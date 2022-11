Le tram 10, du centre-ville à Neder-Over-Heembeek, a son permis : voici le trajet définitif

La région bruxelloise a accordé le permis d’urbanisme au futur tram 10. Cette ligne reliera le centre de Bruxelles à Neder-Over-Heembeek. Cette nouvelle ligne suivra le tracé de la ligne 3 entre la place Rogier et l’arrêt Heembeek puis poursuivra sa route vers l’hôpital militaire via la rue de Heembeek, la rue François Vekemans, le Chemin Vert, le Petit Chemin Vert, la rue de Ransbeek, l’avenue de Tyras et la rue Bruyn.

Au total, dix nouveaux arrêts de tram seront aménagés à Neder-Over-Heembeek sur un tracé d’environ 5 km. Il s’agit des arrêts Heembeek (av. des Croix du Feu), Ancre (rue de Heembeek), Zavelput (rue François Vekemans), Peter Benoit (place Peter Benoit), Chemin Vert (Chemin Vert), Mandela (Chemin Vert), Trassersweg (rue de Ransbeek), Van Oss (rue de Ransbeek), Mercator (av. de Tyras) et Hôpital militaire (rue Bruyn).

Jusqu’à 2 400 voyageurs par heure en heure de pointe

“L’arrivée de cette nouvelle ligne de tram 10 établira la connexion tant attendue entre le centre-ville et le nord de la Région de Bruxelles-Capitale, où les quartiers sont en plein développement économique et démographique”, explique Brieuc de Meeûs, CEO de la Stib dans un communiqué. “Et la croissance se poursuivra dans le futur. Les projections de l’étude d’impact indiquent que l’on pourra transporter entre 1 600 et 2 400 voyageurs par heure en heure de pointe, d’où la grande importance de cette nouvelle ligne de tram.”

Les travaux de voirie et la première pose de voies de tram sont planifiés début 2023. Le tram 10 devrait être opérationnel dès l’automne 2024. La fin des aménagements publics est prévue en 2025.

Une réunion avec les riverains est prévue le 20 novembre 2022, au stade Mandela. Un toutes-boîtes va être distribué avec les informations pratiques.

Pour mémoire, la décision de principe d’aménager une nouvelle ligne de tram reliant le centre-ville à l’hôpital militaire de Neder-Over-Heembeek a été prise en 2018.

Sur la totalité du tracé, l’espace public sera entièrement reconfiguré, de façade à façade. La priorité sera mise sur le confort et à la sécurité des piétons et des cyclistes ainsi qu’à un espace public agréable et accessible, assure le secrétaire d’État en charge de l’Urbanisme Pascal Smet (one.brussels). “Le projet tient également compte d’un éventuel réaménagement de l’avenue des Croix du feu et de l’avenue van Praet, sans présumer de quoi que ce soit dans ces dossiers.”