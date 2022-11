Une cycliste mortellement percutée par un tram de la Stib

Ce matin à 09h26, un tramway de la ligne 7 a percuté une cycliste sur le boulevard de la Cambre, au carrefour avec l'avenue Emile De Mot. Le tram roulait en direction du Heysel. La cycliste est décédée sur place des suites de l’accident

Le conducteur du tram a été transporté à l'hôpital en état de choc. Celui-ci a testé négatif au test d’alcool et de stupéfiants.

Le parquet informé de l’accident a ordonné plusieurs devoirs d’enquête. Un expert automobile a été requis afin de descendre sur place et une analyse des images caméra est en cours pour déterminer les causes exacte de l’accident. L’enquête suit son cours et dans l’intérêt de celle-ci aucun autre commentaire ne sera fait.