Le bus 95 aux couleurs d’Angèle pour son album "Nonante-Cinq"

La chanteuse bruxelloise Angèle s’offre la ligne 95 de la Stib pour la réédition de son album éponyme, "Nonante-Cinq". Dans cette nouvelle collaboration après celle de 2018 lors de la sortie de "Brol", la Stib fera circuler un bus dédié à Angèle sur sa ligne 95 et organisera un concours sur sa plateforme musicale vibes.stib.be, avec de nombreux lots à la clé, tels que des places de concert pour Angèle à Forest National les 20, 21 et 22 décembre, des tickets pour les répétitions et le concert du 19 décembre, des vinyles et albums dédicacés ainsi que de nombreux autres prix.

Angèle fait la promo de la réédition de son albume "Nonante-Cinq" dans le bus de la Stib... 95 ©CYPRIEN DELIRE

Durant la seconde quinzaine du mois de novembre, la Stib fera circuler un bus habillé aux couleurs de l’album. "À bord, les voyageurs pourront écouter l’album réédité d’Angèle grâce à des codes QR affichés dans le véhicule. Tandis que tous les arrêts de la ligne 95 seront annoncés aux voyageurs par Angèle en personne, qui a prêté sa voix pour les annonces vocales.

Dans le cadre de ce nouveau partenariat, Angèle se prêtera à une interview exclusive à bord du bus 95, à découvrir sur vibes.stib.be, la plateforme musicale de la Stib. En outre, l’album réédité sera diffusé dans les stations de métro les 18, 19 et 20 novembre.