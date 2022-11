Le parlement bruxellois organisera une commission spéciale "Uber Files"

La commission des Affaires intérieures du parlement bruxellois a donné son feu vert, mardi, à la création d'une commission spéciale consacrée à l'impact des pratiques du groupe multinational Uber sur les décisions prises par le gouvernement bruxellois dans le cadre du transport rémunéré de personnes. Déposée à l'initiative du groupe PS, la proposition d'ordonnance soutenue à l'unanimité des votants a été co-signée par des représentants des groupes Ecolo mais aussi Défi, après l'adoption d'un amendement de Marc Loewenstein (DéFI), visant à élargir les auditions aux autres acteurs du secteur du transport rémunéré des personnes.

Le MR e PTB se sont abstenus

Pour les libéraux, David Weystman s'est interrogé sur l'utilité de cette commission qui risque de mobiliser beaucoup d'énergie, selon lui pour pas grand chose, alors qu'il y a encore du travail parlementaire pour veiller à la mise en oeuvre de l'ordonnance taxis-LVC et des arrêtés d'application. Le député MR a qualifié de "pionniers", les plates-formes et les chauffeurs de LVC qui ont innové en offrant "des services de qualité à un prix abordable". A ses yeux, c'est dans un contexte difficile et tendu où certains criaient à la concurrence déloyale des LVC qu'il y a eu des pressions visant à empêcher la réforme du secteur des taxis, ce qui a donné lieu à du lobbying de part et d'autre.

Cette grille de lecture n'est pas partagée par l'aile socialiste de la majorité. Jamal Ikazban a ainsi rappelé qu'avant lui, la Justice avait qualifié les pratiques d'Uber de "frauduleuses" et que la mise en place d'une commission spéciale était demandée "même par ceux qui travaillent pour cette plate-forme".

Elle ne l'est pas non plus par Hicham Talhi (Ecolo) pour qui, sans se substituer à la justice, la commission spéciale à un rôle à jouer, dans le cas présent, pour mieux encadrer le lobbying. A l'attention de David Weytsman, l'élu écologiste a rappelé le rôle joué par la commission parlementaire fédérale dans les suites réserver au Kazakhgate. Pour mémoire, cette commission d'enquête parlementaire avait dénoncé l'immixtion française dans la procédure judiciaire en Belgique de l'homme d'affaires Patokh Chodiev, proche d'Astana, et épinglé le rôle dans cette affaire de feu l'ex-président libéral du Sénat, Armand De Decker, considéré comme coupable de s'être laissé aller à des conflits d'intérêts.

Le PTB aurait enfin voulu que l'on aille plus loin en mettant sur pied une commission d'enquête parlementaire et que l'on entende l'ensemble des ministres du gouvernement bruxellois actuel mais aussi précédent qui ont été mêlés d'une manière ou d'une autre à ce dossier.

Pour pouvoir être mise sur pied, cette commission spéciale bruxelloise doit encore obtenir le feu vert de l'assemblée plénière.