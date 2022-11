Une piste cyclable bruxelloise finit sa course… sur un arbre : " Pour les cyclistes, ce n'est pas du tout sécurisant"

Situation surréaliste à proximité de l'abbaye de la Cambre : une piste cyclable finit sa course directement… sur un arbre. La piste est située précisément au croisement de l'avenue Émile Duray, de l'avenue Émile De Mot, du boulevard de la Cambre et avenue Franklin Roosevelt. Carrefour où, pour rappel, une jeune cycliste a perdu la vie jeudi dernier, percutée par un tram.

mobilite carrefour etoile Ixelles Avenue Cambre Duray Roosevelt securite velo cycliste piste cyclable trace arbre danger dangereux ©JEAN LUC FLEMAL

"Pas un cas isolé"

Sur les réseaux sociaux, cette situation fait grincer les dents des cyclistes. Ils sont plusieurs à dénoncer, outre cette piste orpheline, l'absence de sécurité dans l'ensemble du croisement, considéré comme un point noir. "Ce carrefour est dangereux pour les cyclistes qui cherchent à tourner dans le carrefour. Cette piste cyclable proposant un arbre comme arrivée n’est qu’une preuve en plus…"

C'est notamment l'avis du Gracq, contacté à ce propos. "Pour les cyclistes, ce n'est pas du tout sécurisant. Cette piste cyclable, ce n'est cependant pas un cas isolé. Toute cette zone nécessiterait d'être repensé. Les pistes cyclables du boulevard Général Jacques s'arrêtent au carrefour de l'Étoile… et puis plus rien avenue du Congo", déplore Florine Cuignet, responsable bruxelloise du Groupe de Recherche et d'Action des Cyclistes Quotidiens.

Selon elle, les carrefours sont généralement les parents pauvres des réaménagements de voirie, qui s'arrêtent souvent avant le croisement. "Or, c'est justement dans les carrefours que les accidents se concentrent."

Un marquage à adapter

Revenons à la piste cyclable contestée... Du côté de la Région, gestionnaire de ce tronçon, on assure ne pas vouloir abattre l'arbre en question, situé au bout de la piste. Le cabinet de la ministre Van den Brandt (Groen) indique toutefois vouloir adapter le marquage et ajoute : "Le plan Good Move Flagey prévoit d'améliorer l'avenue Duray en y créant une piste cyclable séparée du style avenue Franklin Roosevelt. A cette occasion, le marquage sera facilement corrigé."