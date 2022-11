Schaerbeek : une bande en moins et des potelets sur la chaussée de Louvain au niveau de la place Dailly

Gilkinet annonce un durcissement des normes de bruit à Brussels Airport : "absolument nécessaire de revoir le quota maximal de bruit admissible"

L'objectif est de réduire "l'impact sonore" du trafic aérien, surtout aux moments les plus sensibles de la journée, c'est-à-dire tôt le matin, la nuit et le soir, mais aussi le week-end et les jours fériés.