Un morceau de trottoir s’effondre rue de la Croix de Fer

Un morceau de trottoir s’est effondré, ce matin rue de la Croix de Fer, dans le centre de Bruxelles. Le trottoir est déformé sur environ six mètres. Selon le porte-parole du service d’incendie et d’aide médicale urgente (Siamu) Walter Derieuw, l’effondrement est dû à une fuite d’eau. "Nous ne constatons pas de problèmes dans les caves des commerces et maisons alentour".

Vivaqua est rapidement arrivée sur place pour colmater la fuite. Tandis que Sibelga allait vérifier les installations de gaz et électricité.