Good Move dans le Pentagone : les caméras ANPR ne seront finalement pas activées avant 2023

Cela fait plus de trois mois que les blocs de béton et nouveaux panneaux du plan de circulation Good Move ont été installés dans le Pentagone bruxellois. Le plan n’est toutefois pas encore entièrement opérationnel, un dispositif n’ayant pas encore été activé : le contrôle par caméras de certains lieux.

Au début de ce mois de novembre, nous annoncions l’activation de ces fameuses “ANPR” pour fin novembre… ce ne sera finalement pas avant 2023, nous indique le cabinet de l’échevin de la Mobilité, Bart Dhondt (Groen), confirmant une information de BX1.

”On reçoit encore beaucoup de demandes : on a donc décidé d’accorder un délai supplémentaire”, commente le porte-parole du mandataire écologiste. Pour rappel, des dérogations sont octroyées selon les cas aux riverains et commerçants. Les demandes tardives concernent principalement des commerces et leurs fournisseurs.

Des amendes de 58€

Au total, une dizaine de lieux sont concernés par ces dispositifs caméras : place de la Chapelle, place de la Liberté, rue Royale, rue du Gentilhomme, rue Haute (entre la rue Joseph Stevens et la rue des Alexiens), rue des Six Jetons, rue de la Clé, rue du Marais, rue des Riches Claires (rue scolaire) et place de la Vielle Halle au Blé (zone piétonnisée). Dans ces six derniers lieux, des bornes rétractables viennent en complément.

L’ensemble du dispositif (bornes et ANPR) est finalisé, sauf place de la Vieille Halle aux Blés où quelques aménagements doivent encore être effectués.

Aucune date précise n’a encore été arrêtée pour la mise en fonction des caméras. Une fois ces dernières activées, les automobilistes sans dérogations se verront infliger des amendes de 58€. Les services de secours bénéficient de laissez-passer.