Inauguration du premier Park & Ride mutualisé sur le site de l'UZ Brussel : gratuit mais réservé aux automobilistes travaillant dans un rayon de 2km

L'Agence régionale bruxelloise du stationnement parking.brussels a annoncé mardi l'inauguration d'un nouveau parking P+R à accès contrôlé gratuit sur le site de l'hôpital UZ Brussel. Il sera toutefois limité aux seuls abonnés afin d'assurer que son utilisation soit réservée aux utilisateurs des transports en commun.

Cet espace est également le premier P+R mutualisé à Bruxelles, dans le cadre d'un partenariat public privé entre l'UZ Brussel, parking.brussels et le gestionnaire du parking, Apcoa.

Ce premier P+R au nord de Bruxelles, d'une capacité de 50 places, vient s'ajouter aux deux P+R à accès contrôlé situés à l'ouest (parking Ceria) et à l'est (parking Crainhem) du territoire bruxellois.

Son adresse précise est le 253 de l'avenue de l'Arbre ballon, et il est accessible depuis le Ring 0 - E19, sortie 9. Il est relié à la station Simonis par les lignes de tram 9 et de bus 13, à la gare du Nord par la ligne de bus 14 et à la place De Brouckère par le bus 88.

Rayon modalités pratiques, le formulaire de demande d'abonnement est disponible sur le site web de parking.brussels, ainsi qu'un modèle d'attestation de l'employeur. Ces documents doivent être envoyés complétés et accompagnés d'une copie de la carte Mobib par mail uniquement à l'adresse parkandride@parking.brussels.

"Conditions : ce parking est réservé aux navetteurs détenteurs d’un abonnement Mobib valide (nominatif) et dont le lieu de travail est situé à au moins 2 km du parking", indique l'agence sur son site.