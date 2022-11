Récemment installé, le nouvel arrêt de bus boulevard Lambermont sera finalement démonté à la suite des protestations du Gracq

L’arrêt de bus qui a fait couler beaucoup d’encre dans la Cité des Ânes sera finalement retiré. Situé sur le boulevard Lambermont au niveau de l’arrêt de tram Louis Bertrand et de l’avenue des Glycines, un arrêt en béton surélevé a été réalisé sur la bande cyclable, entre les voies de circulation automobile et l'ancienne piste cyclable.

Les cyclistes doivent désormais de facto effectuer un virage pour contourner l’îlot et emprunter l’ancienne piste. Une situation qui a été vertement dénoncée par le Gracq (Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidiens) et leur protestation a finalement porté ses fruits.

”Bruxelles Mobilité a confirmé que l’arrêt Stib récemment installé serait démonté, et qu’on reviendrait à la situation initiale”, se réjouit l’organisation. “La modification des emplacements de quais Stib, ainsi que leur bonne cohabitation avec les aménagements cyclables et piétons, devra être intégrée au projet de réaménagement structurel du boulevard Lambermont (en cours de réflexion).”