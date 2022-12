La commune de Beersel compte introduire des radars dans l'Ingendaellaan et la Groenlaan, selon le Nieuwsblad.

Un nouveau radar-tronçon va débarquer en périphérie bruxelloise : deux rues à la frontière d'Alsemberg et de Rhode-Saint-Genèse concernées

Un nouveau radar-tronçon va voir le jour dans la localité d'Alsemberg, apprend-on via nos confrères du Nieuwsblad. La commune de Beersel a déjà tenté de réduire la vitesse et le trafic de transit dans le quartier Ingendael en introduisant une zone 30 généralisée, des accès limités et du stationnement en chicane.

Des mesures qui n'ont visiblement pas eu les effets escomptés. "Il y a toujours autant de véhicules qui traversent le quartier à une vitesse toujours aussi élevée", déplore à nos confrères l'échevin NVA de la Mobilité.

En avril, un radar-tronçon devrait dès lors être installé pour faire appliquer les limitations de vitesse dans le hameau situé à la frontière avec Rhode-Saint-Genèse. Le dispositif répressif concernera, selon le Nieuwsblad, deux voiries : l'Ingendaellaan et la Groenlaan.