13 290 euros d’amendes lors d’une opération poids lourd et alcool de la zone de police Bruxelles Capitale-Ixelles

Vingt-cinq voitures, trente camionnettes et quinze camions auront été contrôlés lors d’une opération poids lourd et alcool de la zone de police Bruxelles Capitale-Ixelles ce lundi 5 décembre. Les résultats de l’opération ne sont pas négligeables selon la zone qui annonce avoir effectué 16 perceptions immédiates pour un montant total de 13 290 euros. “Les infractions les plus fréquemment identifiées sont les problèmes d’arrimage des charges, un tachygraphe expiré (appareil obligatoire sur les 3,5 tonnes et qui enregistre le temps de trajet et de repos, la vitesse et le trajet parcourus, NDLR) ou l’absence de licence de transports.”