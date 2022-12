Le tarif Collecto va passer de 5 à 6 euros par personne

Ceci permettra de compenser la pénurie de chauffeurs. "Taxis Verts souhaite reprendre le service Collecto mais compte tenu de la réorganisation du groupe, la conjoncture et la suspension pendant deux ans du service, il est évident que les conditions ne sont pas toutes réunies pour une reprise du service à plein régime. Taxis Verts est touché par la pénurie de chauffeurs qui touche également le transport de marchandises, la Stib, etc.”, a encore précisé le socialiste. "Taxis Verts et Bruxelles Mobilité sont en négociation afin de finaliser l’avenant qui doit être joint à la concession initiale.”

Un système de traçabilité, via l’application, sera mis en place afin de distinguer une course Collecto d’une course classique. Les plages horaires pourraient par ailleurs être élargies. Avant la crise Covid, Collecto fonctionnait de 23h à 5h du matin. Tandis que la course coûtait 5 euros par passager. Elle coûtera désormais 6 euros. Le service pourrait être réactivé début 2023. Pour mémoire, 269 254 personnes avaient été transportées en taxis collectifs en 2019, avant l’arrêt du service pour cause de Covid. Pour 103 489 courses.