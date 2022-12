Trois véhicules saisis lors d'une opération de contrôle à Hal-Vilvorde : un dealer interpellé à Dilbeek

Vendredi dernier, les services de police de l'arrondissement de Hal-Vilvorde ont mené une action de contrôle à grande échelle contre, entre autres, les cambriolages d'habitation, les homes-jackings et la criminalité routière. Au total, 230 véhicules et 127 personnes ont été contrôlés, et la police a confisqué trois voitures, des gyrophares bleus, deux téléphones portables et 1.190 euros en espèces, rapporte la police fédérale ce mercredi.