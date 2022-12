Le réseau de la Stib sera “fortement perturbé” ce vendredi 16 décembre à cause de la manifestation en faveur du pouvoir d’achat.

Non seulement le rassemblement prévu dans le centre de Bruxelles engendrera des déviations et interruptions de lignes mais aussi, une partie du personnel de la Stib participera à la manifestation. Cette action aura don un impact sur la circulation des bus, trams et métros

”Il est impossible, à l’heure actuelle, de savoir quel impact aura cette manifestation sur l’offre de transports”, poursuit la Stib. “Mais nous nous attendons à de fortes perturbations sur son réseau ce jour-là.”

Des informations détaillées seront mises à disposition sur le site de la Stib www.stib.brussels, son application mobile ainsi que sur les médias sociaux Facebook (facebook.com/lastib), Instagram (stibmivb) et Twitter (@STIBMIVB).