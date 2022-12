Limitations de vitesse liées à la pollution: 81% des conducteurs en excès de vitesse sur l'avenue Van Praet ce samedi

Des contrôles ont également eu lieu ce samedi avenue du Parc Royal, également limitée à 50 km/h en raison des alertes de pollution. "Là encore, six conducteurs sur dix roulaient à plus de 50 km/h. La vitesse la plus élevée qui y a été mesurée était de 98 km/h. Trois conducteurs ont vu leur permis de conduire immédiatement retiré. Ici aussi, un conducteur a été pris en flagrant délit de conduite sous l'emprise de l'alcool. Cela, en plus de sa vitesse, a entraîné le retrait de son permis pour 15 jours."

Au total, 427 PV ont été dressés lors de l'action du samedi.

