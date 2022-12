Du nouveau pour le stationnement à Uccle : 400 horodateurs “mis à niveau” et deux nouvelles applications de paiement

Depuis plusieurs mois, la commune recevait des plaintes concernant des problèmes de connexion et des difficultés pour utiliser les claviers des horodateurs sur le territoire ucclois. L’échevin en charge de la Mobilité Thibaud Wyngaard (Ecolo) a donc décidé de mettre à niveau les 400 horodateurs ucclois. Les voici à présent dotés de nouveaux écrans et claviers digitaux, de nouveaux panneaux solaires et de lecteur de carte bancaire sans contact.