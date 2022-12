Plus de 450 contrôles ce mercredi matin à Uccle, Laeken et Woluwe : 20 % d’infraction, un permis retiré, une cargaison saisie et un chantier arrêté

Trois sites ont été contrôlés, à Uccle, Woluwe-Saint-Lambert et Laeken. Dans le viseur cette matinée, les camions, les cars scolaires, les taxis, les limousines et les autres formes de transport régulier spécialisé. "Les conducteurs sont également contrôlés pour vérifier qu'ils ne sont pas sous l'influence de l'alcool ou de drogues."

Des contrôles ce mercredi à Woluwe, Uccle et Laeken. ©Bruxelles Mobilité

Des contrôles ce mercredi à Woluwe, Uccle et Laeken. ©Bruxelles Mobilité

Des contrôles ce mercredi à Woluwe, Uccle et Laeken. ©Bruxelles Mobilité

"À Uccle, l'accent a été mis sur les camionnettes et le transport régulier spécialisé, à Woluwe sur les véhicules d'auto-école, les camionnettes et les remorques, et à Laeken sur les camionnettes et les camions. Les taxis, les véhicules de location avec chauffeur, ainsi que le bon déroulement des chantiers en cours ont également été contrôlés sur les trois sites."

Ce contrôle a également été l'occasion pour Bruxelles Mobilité de tester sa nouvelle unité mobile ("command car") et son "dispatching de contrôle" dans l’Iristower.

Au total, 456 contrôles ont été effectués sur 261 véhicules et chantiers. "20% d’entre eux étaient en infraction. 54 présentaient des irrégularités, 14 PV ont été dressés, 1 permis a été retiré pour 15 jours, 1 cargaison a été saisie, 1 chantier a été arrêté."

"Ces résultats montrent que de tels contrôles du secteur des transports sont nécessaires pour améliorer la sécurité routière et éviter la concurrence déloyale. Les conducteurs professionnels parcourent davantage de kilomètres ​ que les conducteurs privés, il est donc particulièrement important qu'ils respectent les règles en vigueur", a commenté la ministre Elke Van den Brandt (Groen).