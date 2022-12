Elke Van den Brandt absente jusque fin février 2023 pour raison médicale

La ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) sera absente pendant deux mois pour des raisons médicales, a indiqué ce jeudi son cabinet. La mandataire "a réalisé qu’une tumeur bénigne s’était logée entre les méninges et l’oreille interne" et devra se faire opérer pendant les vacances. "Elle sera en convalescence pendant les mois de janvier et février 2023 et elle retrouvera pleinement sa fonction début mars."