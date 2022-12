Amendes de stationnement le soir du réveillon : voici les quelques communes bruxelloises qui ne verbaliseront pas ces 24 et 31 décembre

Bruxelles-Ville prolonge le stationnement payant jusqu'à 21h

Parking.brussels, en charge de la gestion du stationnement dans dix entités, commente : "pour le 24 et le 31 décembre, l’intensité du contrôle sera probablement réduite". Rappelons que les communes ne sont pas toutes logées à la même enseigne. À Ixelles, le stationnement est réglementé jusqu’à 21h dans certaines zones. À Jette, c’est jusqu’à 20h, et Koekelberg jusqu’à 18h. Certaines communes, comme Ganshoren et Berchem, ne disposent d’ailleurs pas d’horodateurs : seul le disque est d’application, sans paiement supplémentaire.

Quatre communes ne verbaliseront pas ces deux samedis de réveillons: Evere, Molenbeek, Etterbeek et Auderghem. Les quatre communes ont en effet annoncé ne pas effectuer de contrôle pour les fêtes sur leur territoire. Evere a communiqué à ce sujet en début de semaine. À Etterbeek, il s’agit d’une "petite tradition", afin de "libérer les agents pour les fêtes" et "pour que les personnes qui font leurs dernières courses puissent les faire en toute sérénité". À Molenbeek, la décision vient de tomber ce vendredi. "C’est une mesure pour nos commerces et ceux qui viennent rendre visite à leur famille", explique le porte-parole de la bourgmestre Catherine Moureaux (PS). À Auderghem, qui ne compte pas d’horodateurs, les stewards ne verbaliseront pas, nous explique l’échevin Matthieu Pillois (Défi).

À Bruxelles-Ville, où le stationnement est payant jusqu’à 21h, les contrôles ne seront pas arrêtés en ces soirées de réveillon. Pas de suspension des contrôles et des amendes non plus à Saint-Josse, Schaerbeek, Forest, Berchem-Sainte-Agathe, Ganshoren, Uccle, Saint-Gilles et Ixelles. "C’est un jour classique", développe le bourgmestre Christian Lamouline (Les Engagés), qui suspend toutefois le stationnement lors des kermesses et du marché de Noël annuel.

Suspendre, une "très mauvaise mesure" pour une échevine Ecolo

L’échevine saint-gilloise de la Mobilité, Catherine Morenville (Ecolo), juge d’ailleurs que la suspension constitue une "très mauvaise mesure" : "Rendre le parking gratuit attire le trafic et la demande de stationnement alors que toute la politique de mobilité à Bruxelles vise à diminuer la voiture". La mandataire saint-gilloise déplore la "participopposition" de Ridouane Chahid (PS), bourgmestre d’Evere ayant largement communiqué sur la suspension du contrôle en ce début de semaine. Selon elle, le socialiste everois "s’obstine en matière de mobilité à faire l’inverse de ce qu’une politique de mobilité en pleine urgence climatique devrait requérir et s’inscrit contre les objectifs du plan Good Move approuvé par son parti à la Région".

À Anderlecht et Jette, on indique que l’intensité des contrôles sera réduite, mais qu’il mais auront toujours lieux. À Woluwe-Saint-Lambert, une action a eu lieu ces 23, 24, 30 et 31 décembre : une heure de stationnement est offerte aux véhicules stationnés avenue Georges Henri ou avenue du Roi Chevalier, avec toutefois l’obligation d’apposer le disque bleu. À Woluwe-Saint-Pierre, le stationnement est gratuit place Dumon.