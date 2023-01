Le pont Buda a finalement pu être démonté : la circulation des bateaux vient de reprendre ce vendredi sur le canal bruxellois (PHOTOS)

Le pont de Buda (Neder-Over-Heembeek) demande une réparation de grande ampleur. ©D.R.

Ces derniers jours, une société spécialisée est intervenue pour démonter le “tablier” (la structure centrale sur laquelle circule le trafic routier). Une vaste opération, qui a duré plusieurs jours. “Le tablier endommagé sera acheminé par barge jusqu’aux ateliers de Hye, dans les environs d’Anvers, pour y être examiné et réparé”, commente le port.

©JEAN LUC FLEMAL

©JEAN LUC FLEMAL

©JEAN LUC FLEMAL

©JEAN LUC FLEMAL

©JEAN LUC FLEMAL

La structure centrale du pont étant enlevée, impossible pour les cyclistes, piétons et automobilistes de traverser le canal à cet endroit. “Le Port de Bruxelles évalue les possibilités de mettre un service à disposition des piétons et cyclistes pour permettre une traversée du canal à cet endroit ou dans les environs proches.” La piste de bateaux de transport est à l’étude, nous indiquait récemment l’institution portuaire. En attendant, il faudra effectuer un détour via Vilvorde ou via le pont Van Praet.