Le report de travaux de maintenance du métro à Etterbeek : la facture s'élève à plus de 400.000 euros

En l'occurrence, il s'agissait de travaux d'entretien, de sécurisation des infrastructures du métro dans le cadre du Programme de Modernisattion et Métro (PMM), qui devaient être réalisés dans les environs de la station Hankar.

Ces travaux doivent permettre d'augmenter à terme les fréquences du métro, en établissant notamment une meilleure connexion de la ligne 5 avec les dépôts de Delta et Érasme.

Le bourgmestre d'Etterbeek Vincent De Wolf (MR), disant s'appuyer sur une décision de l'ensemble du collège communal, avait invoqué les nuisances sonores, voire la pollution liées à ces travaux au cours d'un week-end prolongé pour prendre, dès la mi-octobre, un arrêté de refus de dérogation aux horaires prescrits par la réglementation régionale.

Selon la ministre, la commune avait été informée en amont de ces travaux. Plusieurs réunions ont eu lieu, dont une visite de terrain le 15 juin. Une étude acoustique avait alors été commandée par la STIB.

Les riverains ont également été informés de la tenue de ces travaux par des avis qui leur ont été distribués via un toutes-boîtes le 27 octobre. La STIB avait aussi informé ses voyageurs au travers de ses différents canaux d'information. Formellement, ce type de travaux n'est pas soumis à autorisation préalable.

L'arrêté du bourgmestre a dès lors pris la STIB au dépourvu, étant donné que les restrictions d'horaires prévues par le Règlement Régional d'Urbanisme ne sont pas applicables aux travaux sur les voies de métro.

"La décision d'interdire ces travaux a eu de graves conséquences financières et organisationnelles pour la Stib. Elle a non seulement nui au service offert aux usagers, mais est aussi de nature à compromettre le développement de la mobilité et des transports publics à Bruxelles... La STIB, qui est dans l'absolue nécessité de réaliser ces travaux, va devoir les reprogrammer ultérieurement", a indiqué la ministre Van den Brandt.

Outre le personnel qui avait été mobilisé pour la réalisation de ces travaux, cette interdiction a eu un impact sur le personnel de conduite de la STIB, les préparatifs de travaux se sont avérés inutiles, tout comme la location du matériel et des véhicules spécifiques, etc. De plus, la STIB va devoir payer des dommages contractuels à son entrepreneur et doit assumer des coûts relatifs à la location de matériel de chantier, des coûts encore inconnus à ce jour, et qui doivent s'ajouter à cette facture déjà bien salée. Les coûts totaux sont estimés à plus de 400.000 euros, a-t-elle ajouté.