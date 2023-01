56 vélos volés restitués à leurs propriétaires en 2022 grâce à Veloflic Polbru, page Facebook de la zone de police Bruxelles Capitale Ixelles

Veloflic PolBru a réussi à restituer un total de 56 vélos volés à leurs propriétaires légitimes en 2022. C’est ce qu’annonce ce mercredi 11 janvier 2023 la zone de police Bruxelles Capitale Ixelles. “C’est bien plus qu’en 2021, où on en comptait 33”, savoure la zone. Pour rappel, le projet de Veloflic a vu le jour en 2019 avec l’objectif d’apporter une réponse au nombre croissant de vols de vélos et au sentiment des victimes de ne pas être aidées. Il prend notamment la forme d’une page Facebook fréquemment alimentée de photos de vélos volés retrouvés au gré des perquisitions.