Perturbations de transports en commun ce mercredi matin à Bruxelles : les métros 2 et 6 interrompus dans les alentours de la station Arts-Loi

Incident ce mercredi matin sur le tronçon commun des lignes de métro 2 et 6. Le trafic est interrompu entre Arts-Loi et Gare du Midi en direction de Simonis, et entre Clemenceau et Arts-Loi en direction d'Elisabeth, en raison d’un incident technique, indique la Stib sur son compte Twitter. Selon Bruzz, la cause serait la panne d’une rame à hauteur de la Porte de Hal.