A la Stib, le nombre de femmes augmente, mais le nombre de toilettes ne suit pas

"A la STIB, le gros problème c'est qu'il y a de plus en plus de femmes qui conduisent les trams et les bus mais les sanitaires ne suivent pas. Il n'y a pas de toilettes réservées aux femmes partout où ce serait nécessaire. C'est une grosse revendication syndicale. La STIB promet de faire son possible mais l'entreprise n'a pas encore vraiment répondu à cette demande", affirme Youssef Handichi, délégué syndical et député bruxellois PTB. "Il y a des toilettes séparées dans tous nos bâtiments et quand ce n’est pas le cas, nous profitons de chaque rénovation pour y remédier”, affirme Guy Sablon, porte-parole de l'entreprise de transport bruxelloise.