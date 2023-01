Le chantier du réaménagement des abords du Brucity a démarré : la mobilité bouleversée dans le périmètre d’ici un an et demi (INFOGRAPHIE)

Ce réaménagement concerne la rue des Halles, la rue de la Vierge noire, la rue des Poissonniers, la rue des Augustins et des tronçons de la rue du Marché aux poulets, de la rue de Laeken, de la place Sainte-Catherine et de la rue de l’Évêque. La première phase du chantier concerne la rue Marché aux Poulets entre la rue des Halles et la rue des Poissonniers, prévue jusqu’à la fin du mois de février. Viendra ensuite le tour de la rue des Halles, pendant trois mois et demi.

Il est prévu d’installer “140 arceaux à vélos, d’élargir les trottoirs, d’aménager des zones de repos, de planter 43 arbres, de créer 23 espaces verts et d’installer un système de drainage naturel des eaux afin que les eaux puissent s’infiltrer naturellement dans le sol et délester le réseau d’égouts public. Le style des matériaux et du mobilier urbain sera semblable à celui du piétonnier”, précise l’échevine.

À terme, plusieurs rues deviendront des rues cyclables. Il s’agit de la rue de la Vierge Noire, de la rue des Poissonniers et de la partie de la rue de Laeken comprise entre la rue des Augustins et la rue de l’Évêque.

Nouveau plan de mobilité aux abords du Brucity. ©VILLE DE BRUXELLES

Tandis que la rue des Halles et la rue du Marché aux Poulets deviendront piétonnes. Des bornes escamotables seront placées aux entrées de ces deux artères afin de réserver la circulation automobile aux livraisons, riverains et services d’urgence.

La partie de la place Sainte-Catherine située entre la place du Samedi et la rue de Laeken sera quant à elle mise en sens unique (direction rue de Laeken).

Notre nouveau bâtiment BRUCITY est ouvert depuis peu, et là, nous nous attaquons aux abords!



✅ 43 nouveaux arbres

✅ 23 espaces verts

✅ 140 arceaux à vélo

✅ trottoirs élargis

✅ système de drainage naturel des eaux



Le chantier a commencé cette semaine @PhilippeClose pic.twitter.com/NyIls5sO1e — Ans Persoons (@AnsPersoons) January 11, 2023

Ces aménagements entraîneront la suppression de toutes les places de stationnement dans le périmètre concerné. Quatre places pour personnes à mobilité réduite pourraient être créées à proximité immédiate du périmètre du projet, dont deux places dans la rue Melsens et deux sur la rue Joseph Plateau.

La Stib va par ailleurs devoir modifier quelques arrêts. Celui de la rue de la Vierge Noire sera supprimé, la gare routière de la rue des Augustins sera transformée en un arrêt pour les bus de transport en commun, l’arrêt de bus de la rue de l’Évêque sera conservé et équipé d’un abri et deux nouveaux arrêts abrités seront construits dans la rue des Poissonniers. Ils prendront le nom d’arrêts Bourse.