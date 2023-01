Une plateforme pour repenser la place de la Paix à Evere, bientôt profondément transformée avec le métro : “on veut rendre plus place plus agréable”

Projet de station de métro place de la Paix à Evere. ©Beliris

Afin de repenser le futur de la place, les autorités communales lancent une plateforme. Une enquête et un moment d’échange sur le devenir de l’infrastructure auront lieu ce 6 février, au centre culturel L’Entrela’ (rue de Paris, 43, à Evere). “On veut impliquer les utilisateurs de la place. On va expliquer le contexte et écouter les gens. L’objectif final est de profiter du réaménagement de la place avec l’arrivée du métro.”

”Améliorer la sécurité dans un sens préventif”

On en parlait récemment dans nos colonnes. Des bagarres de grande ampleur ont eu lieu en août dernier sur la place everoise. Deux bandes de jeunes se sont battues, et les images filmées montrent des actes de grande violence : trottinettes jetées sur deux véhicules, coups… Un événement qui a laissé des stigmates dans le quartier et a fait crier l’opposition everoise, MR et Ecolo. Le désormais député Alain Vander Elst (MR) parlant même d’un “sentiment d’insécurité permanente” sur la place de la Paix.

À la suite de ces événements, une rencontre a déjà eu lieu le 17 novembre dernier entre autorités, commerçant et habitants. Un des enjeux de ces futurs aménagements sera justement d’apaiser le quartier, nous indique le bourgmestre. “On veut rendre plus place plus agréable et améliorer la sécurité dans un sens préventif.”

Alors à quel type de projet s’attendre ? “On n’a pas d’idée arrêtée. On veut ouvrir une réflexion sur l’aménagement de la voirie et l’occupation de l’espace”, assure le député-bourgmestre.