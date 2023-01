Il n’y aura finalement pas d’extinction de l’éclairage public à Kraainem : “notre argument principal est la sécurité”

À lire aussi

Alors que la mesure devait entrer en application, la petite commune à facilités fait finalement marche arrière. Il n’y aura donc pas d’extinction des feux.

”On a notamment appris que les prix avaient chuté de moitié. Mais notre argument principal est la sécurité”, nous explique le bourgmestre Bertrand Waucquez. “On a beaucoup de chantiers dans la commune et on veut éviter les accidents. De plus, beaucoup de personnes vont dans le centre de Bruxelles le soir et empruntent le métro à Kraainem ou Stockel, et il est préférable d’avoir de l’éclairage.”

Autre élément : la commune brabançonne n’est désormais plus obligée de suivre le choix de Zaventem et Wezembeek-Oppem. En octobre, le gestionnaire de réseau imposait une décision collective, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui.