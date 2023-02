Deux nouvelles applications pour régler son stationnement à Uccle

Nouveauté uccloise. Après avoir actualisé son parc d’horodateurs avec des équipements plus performants (écrans tactiles, meilleure vitesse de connexion, paiement sans contact), la commune annonacée un nouveau changement pour le stationnement. Deux nouvelles applications mobiles sont à disposition des automobilistes. “À côté de l’application Yellowbrick, deux nouveaux opérateurs seront actifs sur notre territoire. Il s’agit de 4411 et Seety. Ce sera le cas d’ici quelques jours. Il y avait une forte demande citoyenne pour étoffer l’offre. On constate d’ailleurs que le pourcentage de paiements effectués via application mobile augmente année après année,” explique Thibaud Wyngaard (Ecolo), échevin en charge de la Mobilité. En effet aujourd’hui entre 30 et 35 % des stationnements à Uccle sont règle via une application.