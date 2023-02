Uber files : le lanceur d’alerte d’Uber Mark MacGann témoignera au parlement bruxellois le 15 février

Cet homme a joué un rôle clé dans les Uber Files, l’enquête menée par un consortium international de journalistes. Ces journalistes ont ainsi eu accès à plus de 124.000 documents confidentiels livrant nombre d’informations sur la manière dont l’entreprise américaine Uber a tissé sa toile d’activités dans de nombreux pays et sur les démarches qu’elle a entreprises pour obtenir des législations plus avantageuses.

La commission spéciale du parlement bruxellois a été mise sur pied, notamment pour tenter d’y voir plus clair sur la stratégie d’influence déployée par Uber dans la capitale belge dans le contexte de la réforme du plan taxi adoptée il y a quelques mois.

L’enquête a révélé l’existence de contacts entre la multinationale Uber et le gouvernement bruxellois pour préparer celle-ci, et en particulier entre Mark MacGann et l’ex-ministre de la Mobilité Pascal Smet (one.brussels).

Comme le premier cité, celui qui est actuellement secrétaire d’État à l’Urbanisme - et qui soutient être resté dans les clous- sera entendu par la commission. Il le sera après une série d’autres acteurs des plates-formes Uber et Heetch (le 16 février), et du secteur des taxis (Taxis Verts, Bleus, ABC, etc. le 9 février) que l’opposition souhaiterait aussi entendre sur ses démarches envers le politique au moment de la gestation de l’ordonnance Taxis réformée.

La commission spéciale a commencé ses travaux mercredi par une audition d’universitaires sur les pratiques de lobbying en politique et les zones grises qui les entourent.