Alors que tous les regards sont rivés sur le métro 3 Forest-Evere, les autres extensions des lignes souterraines bruxelloises sont au point mort.

Les projets d’extension du métro jusqu’à Berchem (ouest) et Uccle (sud) au congélateur, au minimum jusqu’à 2030

Le chantier du tronçon sud du métro 3, entre Forest et la Gare du Nord, bat son plein. Le tronçon nord, jusqu’à Schaerbeek et Evere, se prépare. Et certains ont déjà les yeux rivés vers d’autres extensions. Des projets qui, comme à l’accoutumée, seront sans aucun doute évoqués lors de l’imminente campagne électorale bruxelloise. Parmi ses projets métro, le gouvernement bruxellois avait budgétisé des études pour l’extension vers l’ouest de la région-capitale....