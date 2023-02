Le boulevard Adolphe Max en chantier jusqu’à mars 2024 : “l’espace excessif que l’aménagement actuel alloue aux voitures est obsolète”, selon Persoons

"Le boulevard Adolphe Max doit absolument être rénové. Non seulement, l’espace excessif que l’aménagement actuel alloue aux voitures est obsolète, mais aussi, les arbres dans des bacs sont d’un autre siècle”, juge l’échevine de l’Urbanisme, Ans Persoons (Vooruit). Côté mobilité pas de changement : les sens de circulation sont conservés.

Projet pour le réaménagement du boulevard Adolphe Max. ©Ville de Bruxelles

Les rues adjacentes également refaites

La fin du chantier est prévue pour mars 2024. La circulation des piétons et cyclistes restera garantie. Pendant la première semaine du chantier, consacrée à l’enlèvement des arbres, le stationnement est interdit dans toute la zone. Par la suite, les interdictions seront partielles. “Dans la semaine du 13 février, l’entrepreneur interviendra à l’angle de la rue de Malines et de la rue Saint-Pierre et aussi dans le boulevard Adolphe Max, du côté des numéros pairs, entre la rue du Pont-Neuf et la rue Saint-Michel. La circulation sera déviée localement et le terminus de la ligne de bus 88 sera déplacé sur le boulevard Emile Jacqmain au numéro 82.”

Les rues adjacentes (rue de la Fiancée, rue du Pont Neuf, rue Saint-Pierre, rue de Malines, et une petite partie de la rue du Finistère) vont également connaître un lifting. La Ville dresse d’ailleurs, dans son communiqué, un tableau noir de la situation. “Les rues semblent complètement abandonnées et présentent plusieurs problèmes : stationnement illégal, chaussées endommagées, manque de contrôle social et problèmes d’hygiène.”