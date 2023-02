Le service de taxi mutualisé Collecto de retour fin de ce premier trimestre à Bruxelles

On en parlait fin de l’année dernière. Le service nocturne de taxi mutualisé Collecto s’apprête à reprendre du service. Pour rappel, la plateforme, qui permet d’effectuer des courses entre 23h et 6h à prix bas au départ de points fixes, avait été mise en pause pendant la pandémie… et n’avait finalement jamais repris. Les Taxis Verts, exploitants actuels, refusaient en effet de reprendre le service sous les conditions de la concession initiale.