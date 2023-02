19 % de circulation en moins dans le Pentagone depuis l’instauration de Good Move : voici le bilan des six premiers mois

L’évaluation avait été annoncée. Six mois après l’implémentation du plan de circulation Good Move dans le Pentagone bruxellois, le cabinet de l’échevin Bart Dhondt (Groen) livre ses premiers résultats. Selon les comptages réalisés à 74 carrefours bruxellois le 21 octobre 2021 et le 8 novembre 2022 entre 8 et 9h et entre 17 et 18h, le nombre de voitures a baissé de 19 % dans le Pentagone et de 16 % sur la Petite Ceinture. Le temps de parcours n’a quant à lui presque pas changé.