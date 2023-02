L’entrée au Ring de Bruxelles côté Hoeilaart-Overijse à nouveau accessible ce 22 février : mais l’accès via la drève de Willerieken reste fermé

À la frontière d’Overijse et Hoeilaart, l’accès au Ring de Bruxelles via la Brusselsesteenweg et la Sint-Jansbergdreef est fermé depuis un an en raison des travaux de rénovation de la rampe cyclable sous l’autoroute. L’achèvement du tunnel est prévu pour fin mars 2023. Mais dès ce 22 février, il sera à nouveau possible d’accéder à la rocade via la Brusselsesteenweg et la Terblokstraat, informe la commune de Hoeilaart.