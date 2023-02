Début des travaux de construction d'un écoduc sur le ring de Bruxelles à Hal : fin du chantier prévue en 2025

Les opérations préparatoires aux travaux prévus sur deux ponts enjambant le ring de Bruxelles à hauteur de Hal commenceront ce mardi 21 février. Sont concernés le nouvel écoduc à construire et relié au Bois de Hal et le pont du Drasop percuté et endommagé par un camion en 2019 et inaccessible depuis au trafic motorisé.