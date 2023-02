Vers une augmentation de l’offre de bus entre Auderghem et Wavre : le Tec étudie la mise en place de navettes supplémentaires

Actuellement, la ligne circule en direction de Bruxelles uniquement de 6h à 12. Inversement, le trajet Auderghem-Wavre n’est desservi qu’entre 12h45 et 18h50. Des horaires qui veulent se calquer aux besoins des navetteurs brabançons.

À lire aussi

Comme l’indiquent nos confrères de TVCom, la fréquence devrait cependant être augmentée. “Le Tec étudie la possibilité que le bus puisse également circuler avec passagers dans le sens Bruxelles-Wavre le matin et Wavre-Bruxelles le soir. Les résultats de l’étude seront connus à la fin du 1er semestre”, nous confirme le porte-parole du ministre wallon Philippe Henry (Ecolo). Selon TV Com, la ligne a enregistré 19.274 trajets au cours de l’année 2022.

Pour rappel, deux autres lignes du Tec Express permettent de relier le Brabant à Bruxelles : la E12 entre Woluwe-Saint-Lambert et Louvain-la-Neuve, et l’E11 entre la VUB et Louvain-la-Neuve. La création d’une ligne Jodoigne-Bruxelles est également à l’étude. Le réseau Express a pour ambition de relier les grands centres d’activité wallons via des bus : la fréquence se calque d’habitude aux horaires de bureau et le ticket est majoré par rapport à un ticket classique (5€ par joyage, 8€ par journée).