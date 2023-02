Des taxis bruxellois se rassemblent pour dénoncer une répartition inégale des courses

Depuis le mois de janvier, l’application “Sherlock” permet aux chauffeurs de taxi de préréserver les courses qui les intéressent et d’en visualiser le prix. Les chauffeurs de station, présents ce mardi, expliquent cependant qu’ils n’ont pas accès à cette application. Cette situation entraîne, selon eux, de longues périodes d’inactivité et une distinction entre chauffeurs.

”Avant on avait une, deux voire trois courses par heure. Maintenant, parfois on n’en a même pas”, déplore Mohamed, taxi depuis 12 ans. “La nuit c’est catastrophique. On peut attendre trois heures sans avoir de courses.” “J’ai fait une baisse du chiffre d’affaires énorme, jusqu’à 90 %”, explique un autre chauffeur de taxi.

Une réunion entre certains chauffeurs et le bureau technique était ensuite prévue.