21 décès, plus de 4.000 accidents corporels, près de 5.000 victimes… : 2022 a été une année noire sur les routes bruxelloises

Good Move : voici les rues du Pentagone où le trafic a baissé, et celles où le nombre de voitures a augmenté

Selon les comptages réalisés à 74 carrefours bruxellois le 21 octobre 2021 et le 8 novembre 2022 entre 8 et 9h et entre 17 et 18h, le trafic automobile a baissé de 19 % dans le Pentagone et de 16 % sur la Petite Ceinture.